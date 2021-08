Where are you and your fellow Falkirk area golfers in these latest rankings?

*

Mary, of Buchanan Castle, climbs to number two on the area’s women MyGolf rankings, while Eric, of Falkirk Tryst, enters the top 15 of the men’s listings, also at number two.

Who will win the area’s medals for 2021? Browse mygolfranking.net

Stirlingshire & Clackmannan women – 1 Diane Hodgkinson (Buchanan Castle) 1074 points, 2 Mary Stevenson (Buchanan Castle) 1072, 3 Margaret Tough (Falkirk GC) 1056, 4 Pauline Douglas (Bridge of Allan) 1046, 5 Hazel Hume (Tillicoultry) 1144, 6 Annette Scott (Bridge of Allan) 1041, 7 Elaine Whiteford (Stirling) 969, 8 Sharon Semple (Stirling) 958, 9 Hilary Svennevig (Buchanan Castle) 956, 10 C. McKinlay (Falkirk Tryst) 937, 11 Lorna Brown (Dunblane New) 934, 12 Christina Hendry (Stirling) 926, 13 Jennifer Abernethy (Alloa) 923, 14 Marie McLellan (Tulliallan) 921, 15 Anne Doherty (Stirling) 920.

Stirlingshire & Clackmannan women’s clubs – 1 Buchanan Castle 7913 points, 2 Stirling 7890, 3 Bridge of Allan 7409, T4 Dunblane New 7130 and Falkirk Tryst 7130; 6 Falkirk GC 6998, 7 Tulliallan 6390, 8 Glenbervie 6385,

Stirlingshire & Clackmannan men – 1 Allan Watson (Braehead) 1382 points, 2 Eric Gall Sr (Falkirk Tryst) 1335, 3 James Donaldson (Falkirk Tryst) 1328, 4 A. J. Riggs (Falkirk Tryst) 1304, 5 Jonathan McClymont (Glenbervie) 1249, 6 Michael Allan (Falkirk Tryst) 1220, 7 Andrew Hunter (Dunblane New) 1148, 8 Colin Baxter (Stirling) 1132, 9 Duncan McPhater (Dunblane New) 1122, 10 C. Campbell (Falkirk Tryst) 1117, 11 James Muir (Braehead) 1105,

T12 Gordon Graham (Falkirk GC) 1094 and Robert Macmurray (Tulliallan) 1094, 14 Scott Baird (Tillicoultry) 1080, 15 Kevin Hartley (Braehead) 1062.