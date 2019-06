Falkirk FC SPFL fixtures 2019-20

Here's the Bairns schedule for Ladbrokes League One

AUGUST

Sat 3 - Peterhead v Falkirk

Sat 10 - Falkirk v Dumbarton

Sat 17 - Falkirk v Montrose

Sat 24 - Clyde v Falkirk

Sat 31 - Airdrie v Falkirk

SEPTEMBER

Sat 14 - Falkirk v Forfar

Sat 21 - Stranraer v Falkirk

Sat 28 - Falkirk v East Fife

OCTOBER

Sat 5 - Raith Rovers v Falkirk

Sat 19 - Falkirk v Peterhead

Sat 26 - Falkirk v Clyde

NOVEMBER

Sat 2 - Forfar v Falkirk

Sat 9 - Falkirk v Airdrie

Sat 16 - Dumbarton v Falkirk

Sat 30 - Falkirk v Stranraer

DECEMBER

Sat 7 - East Fife v Falkirk

Sat 14 - Falkirk v Raith Rovers

Sat 21 - Montrose v Falkirk

Sat 28 - Airdrie v Falkirk

JANUARY

Sat 4 - Falkirk v Dumbarton

Sat 11 - Peterhead v Falkirk

Sat 25 - Falkirk v Forfar

FEBRUARY

Sat 1 - Stranraer v Falkirk

Sat 8 - Falkirk v East Fife

Sat 15 - Raith Rovers v Falkirk

Sat 22 - Falkirk v Montrose

Sat 29 - Clyde v Falkirk

MARCH

Sat 7 - Falkirk v Peterhead

Sat 14 - Dumbarton v Falkirk

Sat 21 - Falkirk v Stranraer

Sat 28 - Forfar v Falkirk

APRIL

Sat 4 - Falkirk v Airdrie

Sat 11 - Falkirk v Clyde

Sat 18 - Montrose v Falkirk

Sat 25 - East Fife v Falkirk

MAY

Sat 2 - Falkirk v Raith Rovers