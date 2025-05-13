Here's all the Falkirk Council area school holiday dates for 2025/26 & 2026/27
For those who like to be organised and plan their holidays, best make a note in the calendar.
The academic year for 2026/27 will officially begin for pupils on Wednesday, August 13, 2026.
However, with that date still some time away – and many holidays between now and then – here’s a look at them all.
We’ve listed all the upcoming holidays for Falkirk district schools for the remainder of this academic year and for the 2025/26 and 2026/27 sessions. All dates are inclusive and are according to Falkirk Council’s website.
2024/25 session – Summer holiday: Monday, June 30 – Friday, August 8
2025/26 session – In service days: Monday, August 11 & Tuesday, August 12; Local holiday: Monday, September 8; October holiday: Monday, October 13 – Friday, October 24; In service day: Friday, November 28; Christmas holiday: Monday, December 22, 2025 – Friday, January 2, 2026; February holiday: Friday, February 13 & Monday, February 16; In service day: Tuesday, February 17; Easter holiday: Friday, April 3 – Friday, April 17; In service day: Friday, May 1; Local holiday: Monday, May 4; Summer holiday: Monday, June 29 – Friday, August 7
2026/27 session – In service days: Monday, August 10 & Tuesday, August 11; Local holiday: Monday, September 7; October holiday: Monday, October 12 – Friday, October 23; In service day: Monday, November 30; Christmas day: Wednesday, December 23 – Monday, January 4, 2027; In service day: Thursday, February 11; February holiday: Friday, February 12 & Monday, February 15; Local holiday: Friday, March 26 & Monday, March 29; Easter holiday: Monday, April 5 – Friday, April 16; In service day: Friday, April 30; Local holiday: Monday, May 3; Summer holiday: Monday, June 28 – Friday, August 6